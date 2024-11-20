Оплатить долг его побудил арест автомобиля.

Житель омского «Амура» 76 раз нарушил правила дорожного движения. Как сообщают судебные приставы, 55-летний гражданин Армении, который имеет временную регистрацию в Омске, не оплачивал штрафы и думал, что отсутствие гражданства поможет ему избегать этого и дальше. Мужчина продолжал превышать скорость, и его долг по штрафам достиг 39 тыс. рублей.

В минувшую пятницу в 6:00 утра мужчину за рулем автомобиля Kia Ceed задержали сотрудники дежурно-патрульной службы и сообщили об этом приставам. Приставы приехали и сообщили водителю, что арестуют его машину, если он не оплатит штрафы.

Чтобы не потерять автомобиль, мужчина отправился в банк и погасил долг.