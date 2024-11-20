Во время замены крана на газопроводе женщина случайно нажала на кнопку электрического розжига плиты.

В Омске будут судить 53-летнего бывшего слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования АО «Омскгоргаз». Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Из-за ее неверных действий в январе 2023 года произошел серьезный пожар, уничтоживший три квартиры.

Во время технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоэтажном доме на улице Бородина сотрудница «Омскгоргаза» решила заменить кран на газопроводе в одной из квартир. При этом хозяева жилища не подавали в организацию такую заявку, а сама слесарь не могла производить данную работу без согласования с начальством.

– Во время монтажа нового крана сотрудница АО «Омскгоргаз», не обесточив находящееся в квартире газовое оборудование (плиту с электрическим розжигом), не отключив газ, случайно нажала на кнопку электрического розжига плиты. В результате произошло воспламенение газовоздушной смеси, – сообщили в прокуратуре.

Огнем было уничтожено имущество жильцов трех квартир. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей. Вину в совершении преступления женщина признала полностью.

Дело будет рассматривать Первомайский районный суд Омска. Слесарю грозит до 3 лет лишения свободы.