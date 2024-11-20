Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Губернатор возглавляет делегацию от региона на мероприятии.
В Москве 16–21 ноября 2024 года проходит «Транспортная неделя» – ключевое деловое событие транспортной отрасли России. В рамках этого события также организованы Международный форум и выставка «Транспорт России». Представители фередальных и региональных органов власти, руководители ведущих российских предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства будут присутствовать на этом масштабном мероприятии.
Губернатор Виталий Хоценко возглавляет делегацию от Омской области и представит проекты Северного обхода города Омска, а также строительства нового аэропорта Омск-Федоровка.
·Экономика/Бизнес

Губернатор возглавляет делегацию от региона на мероприятии.
В Москве 16–21 ноября 2024 года проходит «Транспортная неделя» – ключевое деловое событие транспортной отрасли России. В рамках этого события также организованы Международный форум и выставка «Транспорт России». Представители фередальных и региональных органов власти, руководители ведущих российских предприятий в сфере транспорта и транспортного машиностроения, цифровизации и инфраструктурного строительства будут присутствовать на этом масштабном мероприятии.
Губернатор Виталий Хоценко возглавляет делегацию от Омской области и представит проекты Северного обхода города Омска, а также строительства нового аэропорта Омск-Федоровка.