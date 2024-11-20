Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

На неудовлетворительное состояние дорожного полотна обратила внимание прокуратура.

Прокуратура Нижнеомского района в ходе проверки выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Дороги по улицам Солнечной и Набережной в районном центре имели выбоины, просадки, проломы и повреждения. 

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление главе района, после чего были выделены средства и произведен капитальный ремонт дорог. Кроме того, в сельских поселениях Нижнеомского района были установлены дорожные знаки, в том числе вблизи школ.

1178
·Авто

На неудовлетворительное состояние дорожного полотна обратила внимание прокуратура.

Прокуратура Нижнеомского района в ходе проверки выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Дороги по улицам Солнечной и Набережной в районном центре имели выбоины, просадки, проломы и повреждения. 

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление главе района, после чего были выделены средства и произведен капитальный ремонт дорог. Кроме того, в сельских поселениях Нижнеомского района были установлены дорожные знаки, в том числе вблизи школ.

1178