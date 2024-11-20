Его остановили сотрудники полиции.

Омские полицейские предотвратили мошенничество, жертвой которого едва не стал один из горожан. Разговаривая по телефону, он ходил между банкоматами в торговом центре «Омский», чем и привлек внимание правоохранителей.

Оказалось, омичу позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда и выманил у него код из СМС, благодаря которому взломал личный кабинет на «Госуслугах». После этого омичу пришло сообщение с якобы телефоном поддержки, по которому омич позвонил.

Ему ответил якобы представитель «Росфинмониторинга», подтвердил факт взлома и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы этого не случилось, омичу посоветовали самому взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Омич поверил, взял кредит и отправился к банкомату.

Полицейским удалось образумить мужчину и прервать разговор.