На первом этапе там сделали современную ливневую канализацию. В планах – расширение дороги и устройство пешеходных дорожек.

На улице Шаронова на Левобережье ввели в эксплуатацию ливневую канализацию. Объект протяженностью более километра и диаметром 1000 мм расположен на участке от бульвара Архитекторов до улицы Перелета.

Строительством ливневки занималась компания ООО «АртРемстрой». Подрядчик установил канализационные трубы и дождеприемники на всей протяженности дороги. Работы обошлись в 92,5 млн рублей.

Устройство системы водоотведения выполнено в рамках первого этапа реконструкции улицы Шаронова. В будущем, при наличии финансирования, планируется расширить дорогу до четырех полос и добавить велосипедные и пешеходные дорожки.