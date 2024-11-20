Эксперты отметили высокие эксплуатационные характеристики моторных и трансмиссионных масел, выпускаемых на Омском заводе «Газпромнефть-СМ».

Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» завоевали главные награды федерального конкурса «100 лучших товаров России» 2024 года. За высокие эксплуатационные характеристики оценки удостоены моторные и трансмиссионные масла для легковых автомобилей, оборудования и специализированной техники, а также многофункциональная смазка для защиты высоконагруженных узлов. Федеральная экспертиза подтвердила безусловное качество смазочных материалов, которые выпускает компания. Лауреатом всероссийского конкурса стало моторное универсальное всесезонное масло Gazpromneft Premium L 5W-40, созданное для защиты бензиновых и дизельных двигателей легкового транспорта.

Дипломами награждены моторное масло G-Profi MSI Plus 15W-40 для дизельных двигателей внедорожной техники и трансмиссионное масло Gazpromneft Super T-3 для высоконагруженных узлов. Также конкурсная комиссия отметила дипломом многофункциональную универсальную смазку Gazpromneft Premium Grease EP 2. Продукт входит в новую линейку смазок «Газпромнефть-СМ», предназначенных для подшипников и других узлов различного транспорта и промышленного оборудования. Смазки обеспечивают надежную эксплуатацию механизмов в широком диапазоне температур от –40 °С до 160 °С и могут гарантировать круглогодичную защиту техники в регионах Крайнего Севера.

– Сложность техники растет с каждым днем, а вместе с этим растут и требования к смазочным материалам. Поэтому постоянное совершенствование качества и эксплуатационных характеристик нашей продукции – стратегическая задача и инструмент оперативного реагирования на запросы потребителей в условиях непрерывного прогресса, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

С заслуженной наградой нефтепереработчиков поздравил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников:

– Компания уже более 10 лет занимает стабильно высокие позиции в рейтинге лучших российских продуктов, расширяя доступ отечественных потребителей к современным смазочным материалам. В сегодняшних условиях для предприятий российской промышленности, как никогда, необходимы гарантии надежной, бесперебойной работы. Это задача национального масштаба.

Напомним, что рецептуры смазочных материалов и охлаждающих жидкостей «Газпромнефть-СМ» создаются в собственном научно-исследовательском центре. Продукция производится на Омском заводе смазочных материалов, а также в Подмосковье.