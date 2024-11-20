Экс главный тренер сборной России длительное время живет в Швейцарии, но активно следит за российским хоккеем.
Олимпийский чемпион по хоккею, бывший главный тренер сборной России и ряда клубов КХЛ Вячеслав Быков высказался о перспективах возглавить омский «Авангард». Сейчас «ястребы» активно ищут нового тренера.
– Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства, – заявил Быков в комментарии порталу «Спорт День за Днем».
Он считает, что выбор главного тренера – прерогатива руководства клуба.
– Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или североамериканского. Конечно, болельщики бы хотели видеть российского тренера. Но, повторюсь, это все прерогатива руководства. И все зависит от того, чего они хотят для развития команды, – заявил эксперт.
Отметим, что Вячеслав Быков длительное время проживает в Швейцарии. Бывший тренер активно следит за российским хоккеем, но постоянно отвергает предложения возглавить один из клубов.