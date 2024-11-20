Этот вопрос губернатор обсуждал с министром промышленности и торговли России.

За последний год промышленное производство Омской области показывает рост. Дальнейшие направления развития промышленности в регионе губернатор Виталий Хоценко обсуждал на встрече с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.

Губернатор отметил, что в данный момент происходит активная работа по созданию промышленной инфраструктуры. В этом году в реестр Минпромторга вошли три индустриальных парка и один промышленный технопарк Омской области. Наш регион одним из первых в России вошел в федеральную программу поддержки парков, по которой компенсируется часть средств на создание инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в 2024 году было создано девять региональных и три межрегиональных промышленных кластера, плюс поданы заявки на регистрацию еще двух.

Виталий Хоценко обсудил с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым развитие промышленности в Омской области. Омская область активно сотрудничает с соседними государствами, и на сегодняшний день идет работа над созданием международного кластера с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Еще одной темой обсуждения во время встречи стали инвестиционные проекты и использование инструмента кластерной инвестиционной платформы для их финансирования.

Также было отмечено участие Омской области в развитии беспилотных авиационных систем. В регионе планируется наладить серийный выпуск отдельных агрегатов для беспилотников на базе завода им. Баранова – это планируется реализовать в течение полутора лет.

Виталий Хоценко предложил провести в регионе Координационный совет по промышленности при Минпромторге Российской Федерации с участием всех министров промышленности страны. Целью совета будет обмен опытом по реализации проектов в нефтехимической отрасли.