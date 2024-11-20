Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещали на среду туман и изморозь.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на среду, 20 ноября. По данным синоптиков, ночью в регион нагрянет легкий морозец, до –8…–13 градусов, при натекании до –2…–7 градусов. Днем до –1…–6 градусов.

Местами туман, изморозь, а на дорогах гололедица. В общем, погода нелетная.

В четверг, 21 ноября, ожидается небольшой снег.

·Общество

Синоптики обещали на среду туман и изморозь.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на среду, 20 ноября. По данным синоптиков, ночью в регион нагрянет легкий морозец, до –8…–13 градусов, при натекании до –2…–7 градусов. Днем до –1…–6 градусов.

Местами туман, изморозь, а на дорогах гололедица. В общем, погода нелетная.

В четверг, 21 ноября, ожидается небольшой снег.