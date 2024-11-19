В школе № 63 нашли многочисленные нарушения.

В омской школе № 63 на улице Энтузиастов нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что 18 сотрудников учреждения не прошли медосмотр, а у одного педагога не было прививок от кори.

В школьной столовой не исследовали блюда на калорийность и микробиологические показатели. По субботам не кормили учащихся старшей школы, а дети с ограниченными возможностями здоровья учились во вторую смену. При этом раковин не хватало на 150 человек.

Часть нарушений связаны с ремонтом. В здании старшей школы 10 лет не обследовали вентиляцию. На стенах и потолках есть следы протеканий и дефекты. Кроме того, на полу находятся трещины и неровности, а штукатурка потрескалась и обсыпалась. Что касается здания начальной школы, то там не работают некоторые туалеты, в них нет дверей. На бетонном полу есть трещины, выбоины и неровности, а на стенах отслоилась краска.

Роспотребнадзор требовал, чтобы все нарушения устранили до 12 ноября 2024 года. Школа попросила продлить этот срок, потому что не хватает финансирования. В результате Советский районный суд продлил срок устранения нарушений до 11 августа 2025 года.