Омск-Информ
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·Происшествия

Нетрезвый злоумышленник напал на приятеля во время ссоры.

Следственный комитет по Омской области завел уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По предварительным данным, трагедия произошла 10 ноября.

40-летний рецидивист поссорился со своим 49-летним знакомым во время застолья в доме на улице Центральной в селе Андреевка Омского района. Во время конфликта злоумышленник схватил тяжелый топор для колки дров (колун) и ударил приятеля по голове.

После чего подозреваемый вызвал скорую помощь, но пострадавший мужчина отказался от госпитализации и позднее скончался. О произошедшем в полицию сообщил знакомый погибшего, которого обеспокоило долгое отсутствие приятеля.

Подозреваемого арестовали. Ведется расследование.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

·Происшествия

Нетрезвый злоумышленник напал на приятеля во время ссоры.

Следственный комитет по Омской области завел уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По предварительным данным, трагедия произошла 10 ноября.

40-летний рецидивист поссорился со своим 49-летним знакомым во время застолья в доме на улице Центральной в селе Андреевка Омского района. Во время конфликта злоумышленник схватил тяжелый топор для колки дров (колун) и ударил приятеля по голове.

После чего подозреваемый вызвал скорую помощь, но пострадавший мужчина отказался от госпитализации и позднее скончался. О произошедшем в полицию сообщил знакомый погибшего, которого обеспокоило долгое отсутствие приятеля.

Подозреваемого арестовали. Ведется расследование.

Фото: СУ СК РФ по Омской области