Легенда омского клуба не понимает логику возвращения хоккеистов, от которых ранее отказались «ястребы».

Бывший главный тренер «Авангарда», легенда омского клуба Дмитрий Рябыкин прокомментировал ситуацию в стане «ястребов». Ему непонятно, зачем руководство «Авангарда» возвращает игроков, от услуг которых ранее само отказалось.

– Вообще, последние события в «Авангарде» не радуют. К сожалению, иногда складывается впечатление, что у руководства паника. Трудно понять логику последних трансферов. Они сыплются один за другим, но в них не просматривается не то что стратегии, но даже краткосрочной тактики. Видимо, идея в том, чтобы ночь простоять и день продержаться. Но при таком подходе «Авангарду» вряд ли светит какое-то будущее, – сказал Рябыкин в комментарии порталу Russia-hockey.

При этом он сомневается, что иностранный тренер, которого хочет подписать руководство «ястребов», сможет исправить ситуацию.

– Найти второго Хартли практически невозможно. Тем более по ходу сезона, когда нет времени спокойно познакомиться с командой и чемпионатом, – подчеркнул эксперт.

Рябыкин считает, что «Авангарду» не стоит надеяться исключительно на иностранцев, нужно делать ставку на людей, многое сделавших для омского хоккея.