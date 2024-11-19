Омск-Информ
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·Спорт

Легенда омского клуба не понимает логику возвращения хоккеистов, от которых ранее отказались «ястребы».

Бывший главный тренер «Авангарда», легенда омского клуба Дмитрий Рябыкин прокомментировал ситуацию в стане «ястребов». Ему непонятно, зачем руководство «Авангарда» возвращает игроков, от услуг которых ранее само отказалось.

– Вообще, последние события в «Авангарде» не радуют. К сожалению, иногда складывается впечатление, что у руководства паника. Трудно понять логику последних трансферов. Они сыплются один за другим, но в них не просматривается не то что стратегии, но даже краткосрочной тактики. Видимо, идея в том, чтобы ночь простоять и день продержаться. Но при таком подходе «Авангарду» вряд ли светит какое-то будущее, – сказал Рябыкин в комментарии порталу Russia-hockey.

При этом он сомневается, что иностранный тренер, которого хочет подписать руководство «ястребов», сможет исправить ситуацию.

– Найти второго Хартли практически невозможно. Тем более по ходу сезона, когда нет времени спокойно познакомиться с командой и чемпионатом, – подчеркнул эксперт.

Рябыкин считает, что «Авангарду» не стоит надеяться исключительно на иностранцев, нужно делать ставку на людей, многое сделавших для омского хоккея.

·Спорт

Легенда омского клуба не понимает логику возвращения хоккеистов, от которых ранее отказались «ястребы».

Бывший главный тренер «Авангарда», легенда омского клуба Дмитрий Рябыкин прокомментировал ситуацию в стане «ястребов». Ему непонятно, зачем руководство «Авангарда» возвращает игроков, от услуг которых ранее само отказалось.

– Вообще, последние события в «Авангарде» не радуют. К сожалению, иногда складывается впечатление, что у руководства паника. Трудно понять логику последних трансферов. Они сыплются один за другим, но в них не просматривается не то что стратегии, но даже краткосрочной тактики. Видимо, идея в том, чтобы ночь простоять и день продержаться. Но при таком подходе «Авангарду» вряд ли светит какое-то будущее, – сказал Рябыкин в комментарии порталу Russia-hockey.

При этом он сомневается, что иностранный тренер, которого хочет подписать руководство «ястребов», сможет исправить ситуацию.

– Найти второго Хартли практически невозможно. Тем более по ходу сезона, когда нет времени спокойно познакомиться с командой и чемпионатом, – подчеркнул эксперт.

Рябыкин считает, что «Авангарду» не стоит надеяться исключительно на иностранцев, нужно делать ставку на людей, многое сделавших для омского хоккея.