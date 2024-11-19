Полицейские рассказали, какую схему использовали преступники.
Группа мошенников обманула 61-летнего жителя Ленинского округа Омска. Как сообщает полиция, мужчина, работающий шлифовщиком на заводе, потерял 2,1 млн рублей. Первый аферист позвонил омичу, представился сотрудником энергосбыта и предложил 50-процентную скидка на оплату электроэнергии. Для получения льготы нужно было назвать код из СМС-сообщения. Омич продиктовал незнакомцу четыре цифры, которые пришли ему на телефон. Следом мужчине позвонил второй аферист, который выдал себя за представителя «госуслуг». Он убедил омича, что его личный кабинет взломали, и теперь накопления на счетах в опасности. После этого третья аферистка, которая представилась работницей «центробанка», начала инструктировать омича, как ему спасти сбережения. Нужно было скачать специальное приложением и перевести все деньги на «безопасный счет». При этом мужчину напугали уголовным делом за невыполнение этих требований. Омич два дня переводил деньги и в результате отдал мошенникам все, что собрал на лечение супруги. Когда ему позвонил якобы сотрудник ФСБ и потребовал оформить кредит на 100 тыс. рублей, омич понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию. Следователь возбудил уголовное дело. Преступников ищут.