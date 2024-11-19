В этом году ряд вопросов диктанта также касался природы Омского Прииртышья.

Омский нефтеперерабатывающий завод стал организатором площадки для проведения «Географического диктанта – 2024». Эта международная просветительская акция проходит уже в десятый раз, и в этом году в число заданий, которые решали участники со всего мира, вошло два вопроса, посвященных фауне Омской области и реке Иртыш.

– Омский НПЗ не первый раз становится площадкой для проведения просветительской акции, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – О масштабности «Географического диктанта» говорит международный статус мероприятия: площадки для написания размещаются в разных частях земли, и это дарит чувство сопричастности. В этом году проверить свои знания пришли и сотрудники предприятия, и члены их семей, что свидетельствует об истинном интересе к стране, в которой ты живешь.

Задания составлены в форме теста, вопросы которого позволяют использовать не только имеющиеся знания по географии, но и образное мышление. Традиция «Географического диктанта» – приглашать известных личностей в качестве ведущего. В этом году модератором стала известная омская журналистка Татьяна Суровая.

– Сотрудничество Русского географического общества с Омским нефтеперерабатывающим заводом позволяет вовлекать огромный штат сотрудников предприятия для участия в просветительских акциях и образовательных мероприятиях, – прокомментировал председатель Омского отделения Русского географического общества Иван Кротт. – В начале года волонтеры предприятия и эксперты общества провели интерактивную лекцию для слабовидящих детей в адаптивной школе-интернате. И сейчас в юбилейный год проведения «Географического диктанта» завод стал площадкой для популярной акции, которая помогает осознать уникальность нашей Родины.

Результаты тестирования участники смогут узнать после 12 декабря.