Сдать анализы можно в любой поликлинике после консультации врача.

Гепатиты B и C – это опасные заболевания, которые вызываются вирусами, поражающими клетки печени.

Основные пути инфицирования:

через кровь (внутривенное употребление наркотических веществ, переливание компонентов крови, контакт с кровью в быту);

при незащищенных сексуальных контактах;

редко от матери ребенку.

Оба заболевания чрезвычайно заразны: к примеру, гепатит В практически в 100 раз более заразен, чем вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Симптомы в острой фазе заражения вирусными гепатитами:

усталость;

суставные и мышечные боли;

потеря аппетита, тошнота, рвота;

кожный зуд;

повышение температуры;

потемнение мочи и обесцвечивание кала;

боль в правом подреберье.

Вирусы гепатитов могут длительное время сохраняться в организме, что впоследствии может вызвать хронический гепатит, цирроз или рак печени. Именно поэтому заразившиеся вирусами В и С люди должны следить за своим здоровьем и обязательно наблюдаться у врача-инфекциониста.

Методы избежания заражения:

сделать прививку от гепатита В (полный курс – 3 прививки). Вакцина против гепатита С пока не изобретена из-за чрезвычайной изменчивости вируса;

при сексуальных контактах пользоваться презервативом;

избегать пользования чужими бритвами, бритвенными станками, зубочистками, зубными нитями, зубными щетками;

татуировки и пирсинг делать только в специализированных салонах стерильным оборудованием.

Сдать анализы на наличие вирусов гепатита можно в любой поликлинике, СПИД-центре после консультации участкового врача или врача-инфекциониста.