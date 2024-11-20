Омск-Информ
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·Общество

Сдать анализы можно в любой поликлинике после консультации врача.
Гепатиты B и C – это опасные заболевания, которые вызываются вирусами, поражающими клетки печени. 
Основные пути инфицирования: 
  • через кровь (внутривенное употребление наркотических веществ, переливание компонентов крови, контакт с кровью в быту); 
  • при незащищенных сексуальных контактах;
  • редко от матери ребенку.
Оба заболевания чрезвычайно заразны: к примеру, гепатит В практически в 100 раз более заразен, чем вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Симптомы в острой фазе заражения вирусными гепатитами:
  • усталость;
  • суставные и мышечные боли;
  • потеря аппетита, тошнота, рвота;
  • кожный зуд; 
  • повышение температуры;
  • потемнение мочи и обесцвечивание кала;
  • боль в правом подреберье.
Вирусы гепатитов могут длительное время сохраняться в организме, что впоследствии может вызвать хронический гепатит, цирроз или рак печени. Именно поэтому заразившиеся вирусами В и С люди должны следить за своим здоровьем и обязательно наблюдаться у врача-инфекциониста.
Методы избежания заражения:
  • сделать прививку от гепатита В (полный курс – 3 прививки). Вакцина против гепатита С пока не изобретена из-за чрезвычайной изменчивости вируса;
  • при сексуальных контактах пользоваться презервативом;
  • избегать пользования чужими бритвами, бритвенными станками, зубочистками, зубными нитями, зубными щетками;
  • татуировки и пирсинг делать только в специализированных салонах стерильным оборудованием.
Сдать анализы на наличие вирусов гепатита можно в любой поликлинике, СПИД-центре после консультации участкового врача или врача-инфекциониста.
·Общество

Сдать анализы можно в любой поликлинике после консультации врача.
Гепатиты B и C – это опасные заболевания, которые вызываются вирусами, поражающими клетки печени. 
Основные пути инфицирования: 
  • через кровь (внутривенное употребление наркотических веществ, переливание компонентов крови, контакт с кровью в быту); 
  • при незащищенных сексуальных контактах;
  • редко от матери ребенку.
Оба заболевания чрезвычайно заразны: к примеру, гепатит В практически в 100 раз более заразен, чем вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Симптомы в острой фазе заражения вирусными гепатитами:
  • усталость;
  • суставные и мышечные боли;
  • потеря аппетита, тошнота, рвота;
  • кожный зуд; 
  • повышение температуры;
  • потемнение мочи и обесцвечивание кала;
  • боль в правом подреберье.
Вирусы гепатитов могут длительное время сохраняться в организме, что впоследствии может вызвать хронический гепатит, цирроз или рак печени. Именно поэтому заразившиеся вирусами В и С люди должны следить за своим здоровьем и обязательно наблюдаться у врача-инфекциониста.
Методы избежания заражения:
  • сделать прививку от гепатита В (полный курс – 3 прививки). Вакцина против гепатита С пока не изобретена из-за чрезвычайной изменчивости вируса;
  • при сексуальных контактах пользоваться презервативом;
  • избегать пользования чужими бритвами, бритвенными станками, зубочистками, зубными нитями, зубными щетками;
  • татуировки и пирсинг делать только в специализированных салонах стерильным оборудованием.
Сдать анализы на наличие вирусов гепатита можно в любой поликлинике, СПИД-центре после консультации участкового врача или врача-инфекциониста.