Сдать анализы можно в любой поликлинике после консультации врача.
Гепатиты B и C – это опасные заболевания, которые вызываются вирусами, поражающими клетки печени.
Основные пути инфицирования:
- через кровь (внутривенное употребление наркотических веществ, переливание компонентов крови, контакт с кровью в быту);
- при незащищенных сексуальных контактах;
- редко от матери ребенку.
Оба заболевания чрезвычайно заразны: к примеру, гепатит В практически в 100 раз более заразен, чем вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Симптомы в острой фазе заражения вирусными гепатитами:
- усталость;
- суставные и мышечные боли;
- потеря аппетита, тошнота, рвота;
- кожный зуд;
- повышение температуры;
- потемнение мочи и обесцвечивание кала;
- боль в правом подреберье.
Вирусы гепатитов могут длительное время сохраняться в организме, что впоследствии может вызвать хронический гепатит, цирроз или рак печени. Именно поэтому заразившиеся вирусами В и С люди должны следить за своим здоровьем и обязательно наблюдаться у врача-инфекциониста.
Методы избежания заражения:
- сделать прививку от гепатита В (полный курс – 3 прививки). Вакцина против гепатита С пока не изобретена из-за чрезвычайной изменчивости вируса;
- при сексуальных контактах пользоваться презервативом;
- избегать пользования чужими бритвами, бритвенными станками, зубочистками, зубными нитями, зубными щетками;
- татуировки и пирсинг делать только в специализированных салонах стерильным оборудованием.
Сдать анализы на наличие вирусов гепатита можно в любой поликлинике, СПИД-центре после консультации участкового врача или врача-инфекциониста.