Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Чтобы осуществить переход, достаточно лишь подать пакет документов.
Город Омск является одним из промышленных центров нашей страны, вошедших в федеральный проект «Чистый воздух» (в составе нацпроекта «Экология). Основная задача – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Согласно плану, к 2030 году во всех городах-участниках уровень загрязнения воздуха должен быть снижен вдвое. 
В соответствии с этим проектом, снижение выбросов обеспечивается в том числе за счет перевода частных домов с печного отопления на газовое. Расходы на строительство газопровода на территории земельного участка и установку оборудования будут компенсированы в размере до 212 тысяч рублей – этих денег достаточно для переоборудования системы отопления в частном доме.
Самое главное – подать документы:
  • заявление, паспорт собственника, ИНН;
  • правоустанавливающие документы на дом и на земельный участок;
  • реквизиты счета с печатью от банка;
  • договор поставки природного газа;
  • договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации;
  • чеки об оплате за проведенные мероприятия по газификации.
Прием документов осуществляется в администрациях округов:
  • в Кировском округе: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86
  • в Ленинском округе: просп. К. Маркса, 62, каб. 410, тел. 41-52-01;
  • в Октябрьском округе: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16
  • в Советском округе: ул. Красный Путь, 107, каб. 418, тел. 23-13-57;
  • в Центральном округе: ул. Герцена, 25, каб. 210, тел. 25-47-42
Чтобы осуществить возврат денежных средств, необходимо, чтобы жилье было индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое (технологическое присоединение) должен произойти в 2023–2024 годах. Кроме того, собственник не должен ранее получать компенсаций за проведение таких работ.
С начала этого года компенсации за перевод на газ выплачены 1012 омичам на общую сумму 173,5 млн рублей. За два предшествующих года 2248 домовладений в Омске перешло с печного отопления на газ, а сумма выплат составила более 340 млн рублей. В ноябре компенсации предоставят еще 28 жителям. Таким образом, к концу ноября число перешедших на газ достигнет 1040 человек, а суммы выплат за год составят 178,6 млн руб.
Среди омичей, получивших компенсацию, –  семья участника специальной военной операции и участника боевых действий, проживающая в Ленинском округе на улице Мануильского. Пока супруг выполняет боевые обязанности в зоне СВО, его жена Самал уладила вопросы подключения к газу и занялась вопросами получения компенсации. Она считает, что без возможности вернуть средства по национальному проекту «Экология» семья бы не решилась отказаться от печного отопления.
– Компания по газификации отказалась от своих обязательств, поэтому мы столкнулись со сложностями в подключении газа, – рассказала Самал Аренова. – Соседи подсказали обратиться в администрацию округа. Администрация помогла ускорить подключение и в сборе документов на компенсацию. Без возможности возвратить средства нам было бы намного сложнее заменить печку на газ. В доме с нами живут также наши родители-пенсионеры, они очень рады, что теперь за счет газа поддерживается комфортная температура.
В следующем году ожидается, что с печного отопления на газовое перейдет 1300 жителей города. На уровне субъекта проходит процесс определения финансирования для муниципальных образований.
·Общество

Чтобы осуществить переход, достаточно лишь подать пакет документов.
Город Омск является одним из промышленных центров нашей страны, вошедших в федеральный проект «Чистый воздух» (в составе нацпроекта «Экология). Основная задача – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Согласно плану, к 2030 году во всех городах-участниках уровень загрязнения воздуха должен быть снижен вдвое. 
В соответствии с этим проектом, снижение выбросов обеспечивается в том числе за счет перевода частных домов с печного отопления на газовое. Расходы на строительство газопровода на территории земельного участка и установку оборудования будут компенсированы в размере до 212 тысяч рублей – этих денег достаточно для переоборудования системы отопления в частном доме.
Самое главное – подать документы:
  • заявление, паспорт собственника, ИНН;
  • правоустанавливающие документы на дом и на земельный участок;
  • реквизиты счета с печатью от банка;
  • договор поставки природного газа;
  • договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации;
  • чеки об оплате за проведенные мероприятия по газификации.
Прием документов осуществляется в администрациях округов:
  • в Кировском округе: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86
  • в Ленинском округе: просп. К. Маркса, 62, каб. 410, тел. 41-52-01;
  • в Октябрьском округе: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16
  • в Советском округе: ул. Красный Путь, 107, каб. 418, тел. 23-13-57;
  • в Центральном округе: ул. Герцена, 25, каб. 210, тел. 25-47-42
Чтобы осуществить возврат денежных средств, необходимо, чтобы жилье было индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое (технологическое присоединение) должен произойти в 2023–2024 годах. Кроме того, собственник не должен ранее получать компенсаций за проведение таких работ.
С начала этого года компенсации за перевод на газ выплачены 1012 омичам на общую сумму 173,5 млн рублей. За два предшествующих года 2248 домовладений в Омске перешло с печного отопления на газ, а сумма выплат составила более 340 млн рублей. В ноябре компенсации предоставят еще 28 жителям. Таким образом, к концу ноября число перешедших на газ достигнет 1040 человек, а суммы выплат за год составят 178,6 млн руб.
Среди омичей, получивших компенсацию, –  семья участника специальной военной операции и участника боевых действий, проживающая в Ленинском округе на улице Мануильского. Пока супруг выполняет боевые обязанности в зоне СВО, его жена Самал уладила вопросы подключения к газу и занялась вопросами получения компенсации. Она считает, что без возможности вернуть средства по национальному проекту «Экология» семья бы не решилась отказаться от печного отопления.
– Компания по газификации отказалась от своих обязательств, поэтому мы столкнулись со сложностями в подключении газа, – рассказала Самал Аренова. – Соседи подсказали обратиться в администрацию округа. Администрация помогла ускорить подключение и в сборе документов на компенсацию. Без возможности возвратить средства нам было бы намного сложнее заменить печку на газ. В доме с нами живут также наши родители-пенсионеры, они очень рады, что теперь за счет газа поддерживается комфортная температура.
В следующем году ожидается, что с печного отопления на газовое перейдет 1300 жителей города. На уровне субъекта проходит процесс определения финансирования для муниципальных образований.