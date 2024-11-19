Чтобы осуществить переход, достаточно лишь подать пакет документов.

Город Омск является одним из промышленных центров нашей страны, вошедших в федеральный проект «Чистый воздух» (в составе нацпроекта «Экология). Основная задача – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Согласно плану, к 2030 году во всех городах-участниках уровень загрязнения воздуха должен быть снижен вдвое.

В соответствии с этим проектом, снижение выбросов обеспечивается в том числе за счет перевода частных домов с печного отопления на газовое. Расходы на строительство газопровода на территории земельного участка и установку оборудования будут компенсированы в размере до 212 тысяч рублей – этих денег достаточно для переоборудования системы отопления в частном доме.

Самое главное – подать документы:

заявление, паспорт собственника, ИНН;

правоустанавливающие документы на дом и на земельный участок;

реквизиты счета с печатью от банка;

договор поставки природного газа;

договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации;

чеки об оплате за проведенные мероприятия по газификации.

Прием документов осуществляется в администрациях округов:

в Кировском округе: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86 ;

; в Ленинском округе: просп. К. Маркса, 62, каб. 410, тел. 41-52-01 ;

; в Октябрьском округе: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16 ;

; в Советском округе: ул. Красный Путь, 107, каб. 418, тел. 23-13-57 ;

; в Центральном округе: ул. Герцена, 25, каб. 210, тел. 25-47-42;

Чтобы осуществить возврат денежных средств, необходимо, чтобы жилье было индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое (технологическое присоединение) должен произойти в 2023–2024 годах. Кроме того, собственник не должен ранее получать компенсаций за проведение таких работ.

С начала этого года компенсации за перевод на газ выплачены 1012 омичам на общую сумму 173,5 млн рублей. За два предшествующих года 2248 домовладений в Омске перешло с печного отопления на газ, а сумма выплат составила более 340 млн рублей. В ноябре компенсации предоставят еще 28 жителям. Таким образом, к концу ноября число перешедших на газ достигнет 1040 человек, а суммы выплат за год составят 178,6 млн руб.

Среди омичей, получивших компенсацию, – семья участника специальной военной операции и участника боевых действий, проживающая в Ленинском округе на улице Мануильского. Пока супруг выполняет боевые обязанности в зоне СВО, его жена Самал уладила вопросы подключения к газу и занялась вопросами получения компенсации. Она считает, что без возможности вернуть средства по национальному проекту «Экология» семья бы не решилась отказаться от печного отопления.

– Компания по газификации отказалась от своих обязательств, поэтому мы столкнулись со сложностями в подключении газа, – рассказала Самал Аренова. – Соседи подсказали обратиться в администрацию округа. Администрация помогла ускорить подключение и в сборе документов на компенсацию. Без возможности возвратить средства нам было бы намного сложнее заменить печку на газ. В доме с нами живут также наши родители-пенсионеры, они очень рады, что теперь за счет газа поддерживается комфортная температура.

В следующем году ожидается, что с печного отопления на газовое перейдет 1300 жителей города. На уровне субъекта проходит процесс определения финансирования для муниципальных образований.