На выделенные федеральным бюджетом 7 млрд рублей в Омской области отремонтируют 71 школу, 16 детских садов и 9 зданий колледжей.

Напомним, что Министерство просвещения РФ одобрило заявку Омской области на проведение капитальных ремонтов образовательных организаций в 202–-2027 годах. Заявку от региона, которая была ободрена министерством, лично сопровождал губернатор Виталий Хоценко. Включенность главы региона позволила внести в итоговый список больше учреждений, чем планировалось. В итоги за три ближайших года планируется отремонтировать 71 школу, 16 детских садов и 9 зданий колледжей.

– Уверен, что обновление оценят юные омичи, их родители и педагоги. Качество всех работ буду контролировать лично, – прокомментировал в своем телеграм-канале глава региона планы модернизации объектов образования.

В списке учреждений профессионального образования, которые будут отремонтированы в ближайшие три года, Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского (главный корпус, три здания учебных корпусов и общежитие), технологический колледж (здание общежития), колледж инновационных технологий, экономики и коммерции (два учебных корпуса), медицинский колледж (учебно-административный корпус). В списке детских садов, которые приведут в порядок, учреждения Любинского, Москаленского, Горьковского, Тюкалинского, Тарского, Нововаршавского, Знаменского, Калачинского, Азовского районов и города Омска. В списке школ на капитальный ремонт в 2025–2027 годах организации, расположенные в Русско-Полянском, Марьяновском, Нижнеомском, Азовском, Одесском, Знаменском, Таврическом, Нововаршавском, Павлоградском, Горьковском, Калачинском, Большереченском, Любинском, Саргатском и Исилькульском районах, а также в Омске.