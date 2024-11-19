Омск-Информ
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·Общество

Биоразлагаемый пакет для уборки за своим любимцем значительно облегчит жизнь собаководам.

В минувшие выходные в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ установили урны со специальным боксом наверху. В нем собаководы могут найти биоразлагаемый пакет для уборки за своим любимцем. Платить за пакеты не нужно.

Урны можно найти у входа в парк со стороны улиц Масленникова, Лизы Чайкиной и Берникова.

·Общество

Биоразлагаемый пакет для уборки за своим любимцем значительно облегчит жизнь собаководам.

В минувшие выходные в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ установили урны со специальным боксом наверху. В нем собаководы могут найти биоразлагаемый пакет для уборки за своим любимцем. Платить за пакеты не нужно.

Урны можно найти у входа в парк со стороны улиц Масленникова, Лизы Чайкиной и Берникова.