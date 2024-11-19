Омск-Информ
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·Происшествия

Члены экипажа похитили с судна около 3 тонн дизельного топлива.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Омского ЛУ МВД России при силовой поддержке бойцов СОБРа во время стоянки судна задержали троих мужчин, которые сливали с корабля дизельное топливо. Солярку члены экипажа потом перепродавали. Судовладелец оценил ущерб в 200 тыс. рублей.

На задержанных в возрасте от 29 до 62 лет завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Мужчинам грозит лишение свободы на пять лет.

·Происшествия

Члены экипажа похитили с судна около 3 тонн дизельного топлива.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Омского ЛУ МВД России при силовой поддержке бойцов СОБРа во время стоянки судна задержали троих мужчин, которые сливали с корабля дизельное топливо. Солярку члены экипажа потом перепродавали. Судовладелец оценил ущерб в 200 тыс. рублей.

На задержанных в возрасте от 29 до 62 лет завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Мужчинам грозит лишение свободы на пять лет.