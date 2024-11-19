Самым аварийно опасным временем все еще остается вечер пятницы.

Мэр Омска Сергей Шелест совместено с руководством департамента транспорта провел анализ показателей аварийности за 10 месяцев 2024 года. Данные за последние 10 месяцев были подготовлены омским городским отделом ГИБДД. Количество случаев ДТП снизилось на 5 % по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Число погибших и раненых также снизилось – на 24,1 и 9,4 % соответственно.

Также наблюдается снижение общего числа ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта на 1,8 %, а аварий по вине водителей общественного транспорта – на 10 %.

Самый аварийно опасный день, как и в прошлом году, – пятница: на нее приходится 16 % от общего количества ДТП. По времени суток – с 16:00 до 20:00 происходят 30 % от общего числа ДТП.

– Приведенные данные объективно свидетельствуют о необходимости и целесообразности реализации комплекса мер по снижению количества очагов аварийности в Омске, – пишет Сергей Шелест в своем Telegram-канале. – За истекший период 2024 года было выполнено 142 корректировки режимов работы светофорных объектов, введено светофорное регулирование на 3 перекрестках.

Градоначальник поручил департаменту транспорта продолжить работу по дальнейшей стабилизации дорожно-транспортной обстановки. Уже разработаны технические задания на корректировку светофорных объектов на пересечениях улиц Заозерная и проспекта Менделеева, Химиков и Магистральная, Химиков и Коммунальная, Олега Кошевого и Торговая, 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого.