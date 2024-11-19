Мужчина совершил неудачное перестроение на дороге, и ехавший за ним автомобиль попал в ДТП.

Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении 38-летнего омича, который обвиняется в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Как сообщается в материалах дела, 26 декабря 2023 года мужчина, управлявший автомобилем «Мицубиси-Диамант», при перестроении на улице 70 лет Октября не заметил ехавший следом «Фольксваген-Поло». Чтобы избежать столкновения, водитель «поло» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка «Лады». Водитель «мицубиси», из-за маневра которого произошла смертельная авария, покинул место происшествия.