В итоге он добился того, чтобы женщина демонтировала их.

Житель частного сектора на улице Вавилова в Омске подал иск в суд на свою соседку. Он требовал от женщины снести печи, которыми она отапливает летнюю кухню, предбанник и гараж, и загрязняет воздух.

– В обращении мужчина пояснил, что сжигание древесины, угля в печах приводит к выбросам в воздух спектра загрязнителей, способных непосредственным образом навредить экологии и здоровью человека. В частности, угарный газ и бензапирены, являющиеся сильнейшими канцерогенами, выделяются при горении даже качественной древесины и угля, а сжигание в печах сырья плохого качества, мусора, ДСП, ЛДСП, ведет к высвобождению формальдегидов, фенолов, бензола, а иногда и тяжелых металлов. Все эти вещества токсичны, и в купе с мелкодисперсными частицами могут наносить серьезный вред здоровью, способствуя развитию респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, – сообщают судебные приставы.

Омич также указал на то, что соседка нарушает правила безопасности, что может привести к пожару. В печах были недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки – расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома. Отсутствовал и предтопочный лист.

Суд согласился с доводами мужчины и обязал его соседку снести все три печи. На это женщине дали три месяца. Печи она снесла.