Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Советском округе.
Сегодня около 07:55 на улице Заозерной в районе остановки «Бородина» случилась дорожная авария. Как сообщили в ГИБДД, 41-летняя женщина на автомобиле Datsun сбила 16-летнего пешехода.
По предварительным данным, парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он попал в больницу.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Советском округе.
Сегодня около 07:55 на улице Заозерной в районе остановки «Бородина» случилась дорожная авария. Как сообщили в ГИБДД, 41-летняя женщина на автомобиле Datsun сбила 16-летнего пешехода.
По предварительным данным, парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он попал в больницу.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.