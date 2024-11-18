Омск-Информ
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·Общество

Подорожают доставка продуктов, запись к врачу и другая помощь соцработников.
Региональная энергетическая комиссия Омской области издала приказ об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые на дому, а также в полустационарной и стационарной формах. С 1 января 2025 года эти тарифы вырастут.
Например, одна доставка продуктов на дом подорожает с 31,52 рубля до 34,66 рубля. Получение талона к врачу – с 39,39 рубля до 43,32 рубля. Тариф на помощь в приеме пищи вырастет с 15,76 рубля до 17,33 рубля. Подробнее – в документе, который появился сегодня на сайте областного правительства.
Отметим, что сейчас в регионе действуют тарифы, которые приняли в 2022 году.
·Общество

Подорожают доставка продуктов, запись к врачу и другая помощь соцработников.
Региональная энергетическая комиссия Омской области издала приказ об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые на дому, а также в полустационарной и стационарной формах. С 1 января 2025 года эти тарифы вырастут.
Например, одна доставка продуктов на дом подорожает с 31,52 рубля до 34,66 рубля. Получение талона к врачу – с 39,39 рубля до 43,32 рубля. Тариф на помощь в приеме пищи вырастет с 15,76 рубля до 17,33 рубля. Подробнее – в документе, который появился сегодня на сайте областного правительства.
Отметим, что сейчас в регионе действуют тарифы, которые приняли в 2022 году.