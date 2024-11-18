Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенка помогли передать родителям сотрудники Росгвардии.

В Омске сотрудники Росгвардии Марат Утебаев и Максим Васин помогли вернуться домой 10-летнему школьнику. Помочь с поисками родственников мальчика попросили сотрудники отеля, куда обратился ребенок.

Работники ведомства выяснили, что школьник отправился гулять по городу на трамвае и потерялся в незнакомом районе.

Ребенок смог назвать адрес, где он живет. Росгвардейцы передали ребенка в полицию, а те, в свою очередь, родителям.

·Происшествия

Ребенка помогли передать родителям сотрудники Росгвардии.

В Омске сотрудники Росгвардии Марат Утебаев и Максим Васин помогли вернуться домой 10-летнему школьнику. Помочь с поисками родственников мальчика попросили сотрудники отеля, куда обратился ребенок.

Работники ведомства выяснили, что школьник отправился гулять по городу на трамвае и потерялся в незнакомом районе.

Ребенок смог назвать адрес, где он живет. Росгвардейцы передали ребенка в полицию, а те, в свою очередь, родителям.