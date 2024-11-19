Омск-Информ
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·Общество

В регионе будет –3...+2 градуса, а в городе –1...–4.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 ноября, в Омской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит –3...+2 градуса. Осадков не будет, но местами на дорогах ожидается гололедица. Скорость ветра составит 5–10 м/с. По данным Gismeteo, в Омске будет –1...–4 градуса и ветер 7–8 м/с.

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·Общество

В регионе будет –3...+2 градуса, а в городе –1...–4.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 ноября, в Омской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит –3...+2 градуса. Осадков не будет, но местами на дорогах ожидается гололедица. Скорость ветра составит 5–10 м/с. По данным Gismeteo, в Омске будет –1...–4 градуса и ветер 7–8 м/с.

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