Региональный оператор «Магнит» провел для школьников из Азовского, Горьковского и Таврического районов серию экскурсий на заводы по обработке ТКО.

Экскурсии для школьников из районов Омской области региональный оператор «Магнит» провел в формате экотуров. Организовали серию экскурсий на заводы по обработке твердых коммунальных отходов активисты регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Школьники получили уникальную возможность своими глазами увидеть работу мусоросортировочного завода и осознать важность сортировки и переработки отходов для экологии региона.

Экскурсию провел лично генеральный директор компании регионального оператора «Магнит» Карен Егоян. Он рассказал, что подобные ознакомительные туры регоператор проводит уже почти пять лет и сегодня выстраиваются очереди из желающих посмотреть. Что же происходит с мусором, после того как его забрал мусоровоз.

Во время экскурсии школьники познакомилась с полным сортировочным циклом – от разгрузки въезжающих на комплекс мусоровозов до сортировки, до прессования вторсырья в брикеты для последующей реализации переработчикам.

Практический опыт посещения заводов по обработке отходов несет не только образовательную функцию, но и заставляет задуматься о будущем и важности бережного отношения к окружающей среде. Школьники увидели, как их действия могут влиять на экологию, и осознали значимость участия каждого в процессе сохранения природы.

Сортировка мусора в Омской области в цифрах и фактах: С 2019 года в Омске работают два мусоросортировочных завода РО «Магнит».

Заводы обрабатывают около 400 тысяч тонн мусора в год, что составляет 75 % отходов Омска.

Производится 12 видов вторсырья, включая стекло, картон и пластик нескольких видов.

Ежегодно более 600 человек посещают экскурсии на заводы, изучая процесс сортировки ТКО.

С 2021 года Омская область лидирует по обработке ТКО в Сибирском федеральном округе благодаря работе мусоросортировочных заводов.

В компании регоператора уверены, что экскурсии на мусоросортировочные комплексы – важный шаг в экологическом образовании молодежи. Они помогают формировать у школьников ответственное отношение к окружающей среде и понимание важности переработки отходов. Такие мероприятия не только расширяют кругозор учащихся, но и воспитывают в них бережное отношение к природе.