Женщина прятала устройства под куртку и спешно выходила из торговой точки.

Пару дней назад в полицию обратился руководитель торговой сети по продаже электроники. Мужчина сообщил, что из супермаркета на улице 70 лет Октября украли ноутбук стоимостью 55 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как одна из покупательниц взяла устройство с прилавка, спрятала его под куртку и вышла из магазина.

Воровкой оказалась 33-летняя жительница Кировского округа. Во время допроса она рассказала, что продала ноутбук за 15 тыс. рублей. Это не первое преступление женщины. Ранее она украла в магазинах Левобережья два ноутбука стоимостью 79 тысяч и 139 тыс. рублей, а также духи за 7,5 и 11,7 тыс. рублей. Краденое она продавала либо сдавала в ломбард. Сейчас устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям.

На женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». За эти преступления омичка может быть наказана 2 годами тюрьмы.