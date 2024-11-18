Спасителем оказался водитель 54-й пожарно-спасательной части.
В МЧС России по Омской области рассказали историю спасения 58-летней женщины. Пожар произошел вечером 17 ноября в селе Оглухино Крутинского района.
У водителя 54-й пожарно-спасательной части Алекся Казенова был выходной. Он проезжал мимо, когда заметил, что из-под кровли бревенчатого дома идет дым.
– По большому количеству дыма понял, что буквально с минуту на минуту дом вспыхнет как спичка. Открыл входную дверь и, почти у порога, увидел женщину на полу. Она надышалась дымом и самостоятельно не могла выбраться на улицу, – рассказал Казенов.
Он подхватил под руки 58-летнюю хозяйку дома и эвакуировал ее в безопасное место. Потом вызвал подмогу.
Тушить возгорание приехали 5 сотрудников МЧС на 2 автомобилях. Площадь пожара составила 48 кв. м.
Позже дознаватели МЧС установили, что возгорание произошло из-за замыкания электрических проводов.