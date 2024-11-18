Омск-Информ
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·Происшествия

Между сожителями внезапно возник конфликт.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летнего горожанина.

14 ноября приехавшие на вызов врачи скорой помощи обнаружили труп омича с ножевыми ранениями.

Силовики установили, что к преступлению причастна 45-летняя сожительница потерпевшего. Накануне пара распивала спиртные напитки в квартире на улице Андрианова и, как водится, повздорила. В ходе ссоры дама нанесла возлюбленному ножевое ранение. Мужчина скончался на месте происшествия.

После этого омичка вызвала скорую. А врачи констатировали смерть потерпевшего и обратились в полицию. Проводится расследование.

·Происшествия

Между сожителями внезапно возник конфликт.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летнего горожанина.

14 ноября приехавшие на вызов врачи скорой помощи обнаружили труп омича с ножевыми ранениями.

Силовики установили, что к преступлению причастна 45-летняя сожительница потерпевшего. Накануне пара распивала спиртные напитки в квартире на улице Андрианова и, как водится, повздорила. В ходе ссоры дама нанесла возлюбленному ножевое ранение. Мужчина скончался на месте происшествия.

После этого омичка вызвала скорую. А врачи констатировали смерть потерпевшего и обратились в полицию. Проводится расследование.