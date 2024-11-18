За один из домов возьмется инвестор.

Из Единого реестра проблемных объектов исключили два многоквартирных дома. Как сообщает региональное министерство строительства, в Омске достроят дом № 2 на проспекте Королева и дом № 5 в микрорайоне Врубелево.

Дом на Королева будут достраивать инвесторы. Кто займется завершением долгостроя в микрорайоне Врубелево, не сообщается.

Квартиры в этих домах получат шесть обманутых дольщиков. Всего в этом году власти защитили права 26 обманутых дольщиков.