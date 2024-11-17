В первой пятерке районов области по обеспеченности врачами сразу четыре северных.

Сразу четыре северных района Омской области вошли в Топ-5 муниципалитетов по обеспеченности населения врачами. Возглавляет этот своеобразный рейтинг Большереченский район, где по состоянию на конец прошлого года на 10 тыс. жителей приходилось около 30 врачей.

Следом идет самый малонаселенный район области – Большеуковский (25,7 врача на 10 тыс. жителей). В Тарском районе 24,3 врача, в Знаменском – 22,5. Замыкает топ восточный – Калачинский – район, где на 10 тыс. жителей приходится 22,3 врача, сообщает «СуперОмск». Для сравнения, в областном центре обеспеченность врачами составляет 74,5 специалиста на 10 тыс. человек населения.

Всего на территории Омской области 9 516 врачей, из них 8 226 – в Омске. В районах области работают 1 290 врачей.