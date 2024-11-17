В этом году в образовательной акции приняли участие более трех тысяч жителей Омской области.

Более трех тысячей омичей приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант». Мероприятие проводилось в течение двух дней на 45 площадок, расположенных в Омске и девяти районах области. В целом по стране и за рубежом было открыто свыше 11 тыс. площадок, а вопросы для диктанта прислали более тысячи любителей географии.

– Главная задача диктанта – популяризация географических знаний, повышение интереса к науке, природному и культурному наследию нашей страны, а также воспитание любви к своей Родине. Рад, что акцию поддержали и дети, и взрослые, и целые семьи, – отметил председатель Омского отделения Русского географического общества Иван Кротт.

В рамках диктанта участникам нужно было ответить на 40 вопросов по географии России и зарубежных стран. Также были вопросы, посвященные семейным традициям, ценностям, детям, связи поколений. Большую часть заданий для диктанта составили не профессионалы, а авторы-любители. Как отмечают участники, в этом году были сложные вопросы, но именно это нравится в Географическом диктанте: после его написания люди начинают интересоваться темами, вызвавшими у них затруднения.

Географический диктант проводится с 2015 года. За десять лет проведения акции в ней приняли участие более 3,6 млн человек: диктант писали на всех материках, включая Антарктиду, и в 129 странах мира.