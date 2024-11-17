Расценки выросли на все категории транспортных средств.

В 2025 году в Омской области вновь увеличатся предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств. Соответствующее постановление правительства было принято 14 ноября.

Самая популярная услуга – техосмотр легкового автомобиля – подорожала с 1021,83 до 1097,65 рубля. Осмотреть мотоцикл теперь будет стоить 385,92 рубля вместо прежних 359,26. За автомобиль, используемый как такси, придется отдать 1879,11 рубля. Грузовики, в зависимости от массы, обойдутся от 1201,04 до 2363,62 рубля, прицепы к ним – от 905 до 1529 рублей.

В течение первых четырех лет после покупки легкового автомобиля, грузовика до 3,5 тонны или мотоцикла техосмотр не требуется. Транспортные средства в возрасте от 4 до 10 лет проверяются раз в два года. Автомобили старше 10 лет проходят техосмотр каждый год.