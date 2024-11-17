Женщина оформила автокредит и кредитную карту, а затем перевела все деньги мошенникам.

Омская полиция ищет мошенников, которые похитили более миллиона рублей у 33-летней жительница Советского округа. Женщину, работающую диспетчером в компании по ремонту промышленного оборудования, обманули «сотрудники налоговой» и лжепредставитель портала госуслуг.

Сначала омичке позвонил липовый налоговик и попросил назвать новый адрес проживания для отправки некоего письма. При этом он запросил код из смс-сообщения. Ничего не подозревая, омичка передала запрошенные данные.

Через некоторое время поступил второй звонок, и собеседник сообщил женщине, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан, а мошенники пытаются оформить кредиты от ее имени для финансирования террористической организации. Чтобы избежать уголовной ответственности, омичке предложили самой взять кредиты и перевести на некий «безопасный счет». Несмотря на абсурдность предложения, женщина так и сделала.

– Выполняя указания аферистов, она оформила автокредит на 900 тысяч рублей и кредитную карту на 200 тысяч рублей. После чего с помощью специального приложения для бесконтактной оплаты перевела деньги на указанные злоумышленником счета. Когда омичка изучила чеки, то поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, – сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Омичам в очередной раз напоминают: любой звонок с предложением проведения каких-либо финансовых операций является мошенническим. Прекратите разговор и обратитесь в полицию.