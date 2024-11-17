Николай Рябов в разные годы работал прокурором Советского и Центрального округов Омска.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового руководителя управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу. Этот пост занял 56-летний выходец из Омска Николай Рябов. После службы в органах прокуратуры Омска он сделал стремительную карьеру на Дальнем Востоке и теперь возвращается в Сибирь.

В прокуратуре выпускник Омского госуниверситета работает с 1991 года. В разные годы он руководил следственным отделом прокуратуры Омска, был заместителем прокурора города, а также возглавлял прокуратуры Советского и Центрального округов. В 2008 году Рябов был назначен первым заместителем прокурора Приморского края. Отработав пять лет, стал прокурором Сахалинской области, после чего занял аналогичный пост в Хабаровском крае. Службу на Дальнем Востоке Николай Рябов завершил месяц назад и ожидал нового назначения.

На посту руководителя управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу он будет курировать в том числе прокуратуру Омской области.