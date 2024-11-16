Омск-Информ
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·Происшествия

Никто из пассажиров в этом происшествии не пострадал.
Сегодня в Кировском округе Омска около остановки «Улица Володарского» автобус врезался в столб. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях горожане.
– Водитель, двигающийся по маршруту 125, не заметил опору контактной сети, установленную на дороге, так как она попала в «слепую зону», – отметили в городской администрации.
В происшествии никто не пострадал.
·Происшествия

Никто из пассажиров в этом происшествии не пострадал.
Сегодня в Кировском округе Омска около остановки «Улица Володарского» автобус врезался в столб. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях горожане.
– Водитель, двигающийся по маршруту 125, не заметил опору контактной сети, установленную на дороге, так как она попала в «слепую зону», – отметили в городской администрации.
В происшествии никто не пострадал.