Омск-Информ
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·Происшествия

С травмами мужчину госпитализировали.
Вчера на станции Входная произошел несчастный случай. Грузовой поезд сбил 55-летнего местного жителя, который был пьян и переходил рельсы перед приближающимся поездом.
- Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, - сообщает транспортная полиция.
Пешеход получил травмы различной степени тяжести и попал в одну из больниц Омска.
·Происшествия

С травмами мужчину госпитализировали.
Вчера на станции Входная произошел несчастный случай. Грузовой поезд сбил 55-летнего местного жителя, который был пьян и переходил рельсы перед приближающимся поездом.
- Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, - сообщает транспортная полиция.
Пешеход получил травмы различной степени тяжести и попал в одну из больниц Омска.