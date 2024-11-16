Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Он поверил лжегазовщику и лжесотруднику Росфинмониторинга.
Мошенники обманули 47-летнего жителя Кировского округа. Он потерял 1 300 000 рублей.
Как сообщили в полиции, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником газовой службы и сообщил о необходимости заменить газовый счетчик. Для постановки в очередь на замену омич сообщил незнакомцу код, который пришел ему на телефон.
После этого омич обнаружил, что не может войти в свой аккаунт на Госуслугах. Ему вновь позвонилии,на этот раз - якобы сотрудник Росфинмониторинга. Этот сотрудник убедил омича в необходимости защитить сбережения от мошенников
Следуя указаниям незнакомца, омич перевел свои деньги на якобы безопасный счет.
·Происшествия

Он поверил лжегазовщику и лжесотруднику Росфинмониторинга.
Мошенники обманули 47-летнего жителя Кировского округа. Он потерял 1 300 000 рублей.
Как сообщили в полиции, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником газовой службы и сообщил о необходимости заменить газовый счетчик. Для постановки в очередь на замену омич сообщил незнакомцу код, который пришел ему на телефон.
После этого омич обнаружил, что не может войти в свой аккаунт на Госуслугах. Ему вновь позвонилии,на этот раз - якобы сотрудник Росфинмониторинга. Этот сотрудник убедил омича в необходимости защитить сбережения от мошенников
Следуя указаниям незнакомца, омич перевел свои деньги на якобы безопасный счет.