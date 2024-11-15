Мальчика назвали Матвеем.

Сегодня, 15 ноября, пресс-служба омского «Авангарда» сообщила, что у защитника Алексея Соловьева и его супруги Виктории произошло пополнение в семье. У них родился сын.

Мальчика назвали Матвеем. Его рост составил 53 сантиметра, а вес – 3800 граммов. Омский клуб поздравил Соловьевых с рождением ребенка и пожелал здоровья младенцу и его маме.

Напомним, что завтра, 16 ноября, в Омске пройдет матч между омским «Авангардом» и нижнекамским Нефтехимиком. Начало матча в 17:00.

Фото: скриншот видео ХК «Авангард»