На выходных столбик термометра может подняться до +1, а в понедельник – до +3.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омской области ожидается плюсовая температура. Днем в субботу будет –4...+1 градус. Местами также пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Порывы ветра могут достигать 7–12 м/с.

В воскресенье днем также будет –4...+1 градус и ожидаются снег и гололедица. Ветер усилится до 9–14 м/c.

Днем в понедельник потеплеет до –2...+3 градусов. Гололедица сохранится, но осадков не ожидается. Скорость ветра составит 5–10 м/c.