Они не только рыбачили без разрешения, но использовали запрещенные средства.

Прокуратура направила в суд уголовное дело двух жителей Усть-Ишимского района Омской области, которых обвиняют в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. По версии следствия, они поймали в Иртыше с помощью запрещенных самоловов 4 осетров Сибирских. Ущерб для государства достиг почти 2 млн рублей.

Отметим, что вину рыбаки признали. За незаконную рыбалку мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы. Территориальное управление Росрыболовства также планирует взыскать с них сумму ущерба. Суд уже арестовал их имущество на 1 млн рублей – два автомобиля, лодку и лодочный мотор.