Омск-Информ
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·Общество

Помимо повышения уровня глюкозы, высокий уровень гормонов стресса вызывает ряд других опасных для здоровья побочных эффектов.

Многие люди считают, что контроль уровня глюкозы в крови зависит исключительно от диеты. На самом деле, компенсация диабета зависит от множества факторов, и стресс занимает среди них далеко не последнее место. 

Заведующий отделением, врач-психиатр и психотерапевт отделения «Телефон доверия» Ксения Кузьмина рассказала, как стресс влияет на уровень сахара в крови и потребность в сахароснижающих препаратах.

Ключевую роль в этом играют так называемые «гормоны стресса»: кортизол, адреналин и норадреналин. Эти гормоны выделяются надпочечниками в ответ на восприятие организмом опасности — будь то физическая угроза или психологическое напряжение. Их функция — мобилизовать организм для реакции «бей или беги», обеспечивая приток энергии для экстренных действий.

Механизм этого процесса довольно сложен. Адреналин и норадреналин действуют быстро, стимулируя расщепление гликогена (запасов глюкозы) в печени и мышцах, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это мгновенная реакция, необходимая для обеспечения организма энергией в экстремальной ситуации.

- Помимо повышения уровня глюкозы, высокий уровень гормонов стресса вызывает ряд других побочных эффектов, которые могут негативно влиять на состояние человека с диабетом. К примеру, учащенное сердцебиение и колебания артериального давления может быть особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, часто сопутствующими диабету. А снижение болевого порога может привести к тому, что человек будет хуже ощущать симптомы гипогликемии, то есть низкого уровня сахара в крови, или других осложнений диабета, - предупреждает Ксения Кузьмина.

Для эффективного управления уровнем сахара в крови при диабете необходимо не только соблюдать диету и принимать назначенные препараты, но и активно бороться со стрессом. 

Эффективные методы борьбы со стрессом включают регулярные физические упражнения, достаточный сон, практики релаксации (медитация, йога, глубокое дыхание), психотерапию и, при необходимости, медикаментозное лечение.

·Общество

Помимо повышения уровня глюкозы, высокий уровень гормонов стресса вызывает ряд других опасных для здоровья побочных эффектов.

Многие люди считают, что контроль уровня глюкозы в крови зависит исключительно от диеты. На самом деле, компенсация диабета зависит от множества факторов, и стресс занимает среди них далеко не последнее место. 

Заведующий отделением, врач-психиатр и психотерапевт отделения «Телефон доверия» Ксения Кузьмина рассказала, как стресс влияет на уровень сахара в крови и потребность в сахароснижающих препаратах.

Ключевую роль в этом играют так называемые «гормоны стресса»: кортизол, адреналин и норадреналин. Эти гормоны выделяются надпочечниками в ответ на восприятие организмом опасности — будь то физическая угроза или психологическое напряжение. Их функция — мобилизовать организм для реакции «бей или беги», обеспечивая приток энергии для экстренных действий.

Механизм этого процесса довольно сложен. Адреналин и норадреналин действуют быстро, стимулируя расщепление гликогена (запасов глюкозы) в печени и мышцах, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это мгновенная реакция, необходимая для обеспечения организма энергией в экстремальной ситуации.

- Помимо повышения уровня глюкозы, высокий уровень гормонов стресса вызывает ряд других побочных эффектов, которые могут негативно влиять на состояние человека с диабетом. К примеру, учащенное сердцебиение и колебания артериального давления может быть особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, часто сопутствующими диабету. А снижение болевого порога может привести к тому, что человек будет хуже ощущать симптомы гипогликемии, то есть низкого уровня сахара в крови, или других осложнений диабета, - предупреждает Ксения Кузьмина.

Для эффективного управления уровнем сахара в крови при диабете необходимо не только соблюдать диету и принимать назначенные препараты, но и активно бороться со стрессом. 

Эффективные методы борьбы со стрессом включают регулярные физические упражнения, достаточный сон, практики релаксации (медитация, йога, глубокое дыхание), психотерапию и, при необходимости, медикаментозное лечение.