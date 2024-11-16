Помимо повышения уровня глюкозы, высокий уровень гормонов стресса вызывает ряд других опасных для здоровья побочных эффектов.

Многие люди считают, что контроль уровня глюкозы в крови зависит исключительно от диеты. На самом деле, компенсация диабета зависит от множества факторов, и стресс занимает среди них далеко не последнее место.

Заведующий отделением, врач-психиатр и психотерапевт отделения «Телефон доверия» Ксения Кузьмина рассказала, как стресс влияет на уровень сахара в крови и потребность в сахароснижающих препаратах.

Ключевую роль в этом играют так называемые «гормоны стресса»: кортизол, адреналин и норадреналин. Эти гормоны выделяются надпочечниками в ответ на восприятие организмом опасности — будь то физическая угроза или психологическое напряжение. Их функция — мобилизовать организм для реакции «бей или беги», обеспечивая приток энергии для экстренных действий.

Механизм этого процесса довольно сложен. Адреналин и норадреналин действуют быстро, стимулируя расщепление гликогена (запасов глюкозы) в печени и мышцах, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это мгновенная реакция, необходимая для обеспечения организма энергией в экстремальной ситуации.

- Помимо повышения уровня глюкозы, высокий уровень гормонов стресса вызывает ряд других побочных эффектов, которые могут негативно влиять на состояние человека с диабетом. К примеру, учащенное сердцебиение и колебания артериального давления может быть особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, часто сопутствующими диабету. А снижение болевого порога может привести к тому, что человек будет хуже ощущать симптомы гипогликемии, то есть низкого уровня сахара в крови, или других осложнений диабета, - предупреждает Ксения Кузьмина.

Для эффективного управления уровнем сахара в крови при диабете необходимо не только соблюдать диету и принимать назначенные препараты, но и активно бороться со стрессом.

Эффективные методы борьбы со стрессом включают регулярные физические упражнения, достаточный сон, практики релаксации (медитация, йога, глубокое дыхание), психотерапию и, при необходимости, медикаментозное лечение.