Он обещал нарушителю закона прекратить уголовное дело за деньги.

Центральный районный суд Омска вынес приговор 33-летнему омичу, который притворялся сотрудником ФСБ и вымогал у людей деньги. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

Как сообщает прокуратура, в июне лже-сотрудник ФСБ предложил мужчине, обвиняемому в вовлечении в проституцию, прекратить уголовное дело за 600 тыс. рублей. Жена обвиняемого положила задаток – 300 тыс. рублей – на крыльцо одного из домов на улице Гашека. Там вымогателя задержали настоящие сотрудники ФСБ.

За попытку мошенничества его решили отправить в колонию строгого режима на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.