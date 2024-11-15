Омск-Информ
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·Происшествия

По версии следствия, сотрудники администрации допустили халатность.

Омский следком возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ  «Халатность»  по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Омска при организации и проведении мероприятий, направленных на отлов безнадзорных животных.

По версии силовиков, в среду, 13 ноября, около часа дня на улице Малиновского бродячая собака укусила за ногу 34-летнюю омичку.  Пострадавшей экстренно оказали помощь. Однако это не первый случай, когда бездомные собаки нападали на людей.

В данный момент проводятся следственные действия для выяснения причин и установления конкретных лиц, ответственных за отлов бродячих собак в Омске.

·Происшествия

По версии следствия, сотрудники администрации допустили халатность.

Омский следком возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ  «Халатность»  по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Омска при организации и проведении мероприятий, направленных на отлов безнадзорных животных.

По версии силовиков, в среду, 13 ноября, около часа дня на улице Малиновского бродячая собака укусила за ногу 34-летнюю омичку.  Пострадавшей экстренно оказали помощь. Однако это не первый случай, когда бездомные собаки нападали на людей.

В данный момент проводятся следственные действия для выяснения причин и установления конкретных лиц, ответственных за отлов бродячих собак в Омске.