Омск-Информ
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·Общество

Строители собираются начать вставлять окна и двери.
На улице Конева в Омске уже смонтировали корпус фиджитал-центра. Об этом сообщает первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова.
– С прошлого посещения его успели обшить фасадными панелями, уложена черновая кровля, скоро рабочие приступят к укладке мембраны. Также подготовлены проемы для монтажа окон и дверей, эти работы тоже планируется начать в ближайшее время, – отметила Степанова.
Стройка идет по графику.
·Общество

Строители собираются начать вставлять окна и двери.
На улице Конева в Омске уже смонтировали корпус фиджитал-центра. Об этом сообщает первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова.
– С прошлого посещения его успели обшить фасадными панелями, уложена черновая кровля, скоро рабочие приступят к укладке мембраны. Также подготовлены проемы для монтажа окон и дверей, эти работы тоже планируется начать в ближайшее время, – отметила Степанова.
Стройка идет по графику.