Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла накануне на Левобережье.

Вчера, 13 ноября, в Кировском округе Омска произошло ДТП с двумя девочками-подростками. Очевидцы сообщили об аварии в 16:33.

Госавтоинспекторы выехали на место происшествия и предварительно установили, что 75-летний водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Лукашевича. При движении мимо дома № 14/4 он проехал на красный сигнал светофора и сбил двух пешеходов.

Пострадавшими стали 16-летние школьницы. Их увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

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·Происшествия

Авария произошла накануне на Левобережье.

Вчера, 13 ноября, в Кировском округе Омска произошло ДТП с двумя девочками-подростками. Очевидцы сообщили об аварии в 16:33.

Госавтоинспекторы выехали на место происшествия и предварительно установили, что 75-летний водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Лукашевича. При движении мимо дома № 14/4 он проехал на красный сигнал светофора и сбил двух пешеходов.

Пострадавшими стали 16-летние школьницы. Их увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

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