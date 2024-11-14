Подросток летел на самолете из Тюмени в Москву.

Омская полиция объявила в розыск 16-летнего Романа Кожина. Еще 8 сентября 2024 года мальчик полетел на самолете из Тюмени в Москву. Затем он пропал и с тех пор больше не выходил на связь.

По словам бабушки, которая обратилась с заявлением в полицию, подросток был одет в спортивную одежду, при себе у него были студийные наушники темного цвета.

На вид пропавшему 15 лет, его рост составляет 165–170 см. У мальчика худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. По предварительным данным, он может находиться в Нижнем Новгороде.

Если у вас есть информация, которая позволит найти Романа, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.