Когда к сельскому кладбищу прибыл похоронный кортеж, выяснилось, что выкопанная могила зарыта.

В деревне Приветной Омского района произошел вопиющий случай. Могилу, приготовленную для захоронения погибшего на СВО офицера, закопали перед прибытием похоронного кортежа.

Как сообщил глава Лузинского сельского поселения Александр Маслов, сделать это поручила некая предпринимательница, уверяющая, что якобы купила место на сельском кладбище. При этом никаких документов ей не выдавали.

– Это кладбище официально закрыто с сентября 2022 года. На нем разрешено только подзахоронение. Категория СВО – особая категория. Место для захоронения участника СВО было выделено нами, подготовили его, чтобы похоронить бойца достойно. Но есть люди, привыкшие пренебрегать законом и здравым смыслом, именно эти люди закопали подготовленную могилу прямо перед приездом родных с гробом. Это не поддается здравому смыслу, – цитирует Маслову портал om1.ru.

Родственники погибшего бойца, увидев закопанную могилу, набросились с кулаками на представителей ритуальной компании. Судя по распространяемому видео, ритуальщиков заставили выкопать могилу обратно.

Администрация сельского поселения намерена обратиться к правоохранительные органы с заявлением по факту надругательства над местом погребения, а также мошеннических действий, подлога документов группой лиц по предварительному сговору. Родственники погибшего бойца уже потребовали от правоохранителей привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к закапыванию могилы.

По факту произошедшего сейчас проводятся проверки полиции и прокуратуры.